Ue: Bonafede, Conte porta a casa un capolavoro diplomatico

- Oggi il premier Giuseppe Conte porta a casa un risultato che può essere definito, sotto ogni punto di vista, un capolavoro diplomatico di cui siamo profondamente orgogliosi come cittadini italiani. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Adesso il Paese può davvero ripartire. Viva l'Italia. Quattro giorni e quattro notti di durissimo negoziato in cui l’Italia è stata leader come forse non l’avevamo mai vista, rappresentata da Giuseppe Conte che, fin dall’inizio della pandemia, ha creduto e voluto fortemente che l’Europa facesse quello scatto in avanti in più che le è sempre mancato. Oggi l’Europa è finalmente più vicina a tutti i cittadini", aggiunge il ministro. "E possiamo dire ad alta voce che l’Italia, in Europa, si è finalmente fatta valere. Nessun potere di veto da alcun Paese, nessuna intromissione e nessuna possibilità di invadere le competenze della Commissione. L’Italia otterrà dal Recovery Plan la cifra di 209 miliardi di euro, conservando gli oltre 81 miliardi di sussidi e aumentando da 91 a 127 miliardi l’ammontare in prestito: un incremento di ben 36 miliardi rispetto alla proposta originaria della presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen", conclude Bonafede. (Rin)