Ue: De Petris (Leu), risultato importante raggiunto anche grazie a fermezza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bruxelles è stato raggiunto un risultato storico, che può cambiare il futuro non solo dell'Italia ma dell'intera Unione europea. E' giusto riconoscere che al raggiungimento di questo esito, che non era affatto scontato, hanno contribuito in modo significativo la fermezza e la capacità di intrecciare rapporti con gli altri Paesi dell'Italia. Le resistenze di alcuni Paesi interessati soprattutto a portare a casa ulteriori sconti non incrinano un quadro complessivo che permette di puntare a una nuova Unione europea, non più egoista e rigorista ma molto più solidale e integrata, afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Per il nostro Paese la vera sfida comincia solo ora. Abbiamo la possibilità e i mezzi per indirizzarlo su un modello di sviluppo diverso, non fondato sulla distruzione dell'ambiente, più giusto, più moderno e anche più competitivo. Sta a noi cogliere questa occasione storica, per l'Italia e per l'Europa", prosegue la senatrice di LeU. "Voglio infine segnalare – conclude la presidente De Petris - che si vede ora quanto sia stato lungimirante, l'estate scorsa, decidere di dar vita a questa maggioranza per impedire che il Paese cadesse nella mani di una destra sovranista e antieuropea. Credo sia chiaro a tutti che con un'altra maggioranza e con un governo ostile all'Europa, invece che deciso come noi a cambiarla, oggi non saremmo in grado di fronteggiare la crisi più grave della nostra storia recente". (Rin)