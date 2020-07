Alitalia: Patuanelli, 70 aerei di dotazione iniziale ma non esistono 4 mila esuberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esistono 4 mila esuberi" per Alitalia e "ci sarà una dotazione iniziale con un range di 70 aerei che è il numero che serve oggi per volare". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a margine dell'assemblea sei presidente regionali e provinciali della Coldiretti in corso a Roma., ha risposto a chi gli chiedeva delle indiscrezioni sul piano della newco per Alitalia che prevederebbe appunto 4 mila esuberi. "Non ci sono esuberi nel piano" del governo, ha aggiunto. (Rin)