Iraq: ministro delle Finanze Allawi, 300 mila impiegati pubblici fantasma

- Nell’amministrazione pubblica dell'Iraq sono stipendiati circa 300 mila impiegati. Il ministro delle Finanze e vicepremier iracheno Ali Allawi lo ha dichiarato al quotidiano britannico "Financial Times". Allawi ha messo in guardia da "gravi conseguenze a livello securitario" laddove l'economia "non venisse ristrutturata radicalmente". "Questioni che sono state nascoste sotto il tappeto a causa di rendite petrolifere abbondanti e crescita si stanno ora incancrenendo". L'opinione di Allawi è che l'economia può condurre a gravi conseguenze a livello securitario se non viene ristrutturata in un programma di medio termine tramite riforme che prescindono dal settore petrolifero. Secondo un rapporto congiunto tra governo, Nazioni Unite e Banca mondiale, il tasso di povertà nel paese è destinato a crescere al 31,7 per cento quest'anno rispetto al 20 per cento del 2018, con 4,5 milioni di iracheni in più spinti al di sotto della soglia di povertà. Allawi ha altresì aggiunto che l'Iraq sta da qualche tempo conducendo "regolari e intensi colloqui con il Fondo monetario internazionale". (Rel)