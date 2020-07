Alitalia: Cuscito (Filt Cgil), fermamente contrari a qualsiasi ipotesi ridimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le indiscrezioni stampa fossero confermate saremmo fermamente contrari. Lo afferma il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito sulle anticipazioni stampa sul piano presentato all'Antritrust europeo per Alitalia che vedrebbe una compagnia con 70 aerei e 4 mila esuberi, spiegando che "sarebbe un piano di ridimensionamento e non di sviluppo come invece giustamente annunciato da tutti i Ministeri competenti negli ultimi mesi". "Sembrerebbe - prosegue il dirigente nazionale della Filt Cgil - la riproposizione di vecchie ricette sempre fallite, dai capitani coraggiosi agli emiratini di Etihad, che puntano sul ridimensionamento del perimetro aziendale e della flotta e che fanno pagare ai lavoratori tutto il costo della crisi. In Alitalia il costo del lavoro è fra i più bassi di Europa". (segue) (Com)