Sicurezza: blitz contro mafia nigeriana in Sicilia e Centro Italia (2)

- La Polizia di Stato di Teramo ha eseguito una vasta operazione volta a smantellare un’associazione di tipo mafioso dedita alla commissione dei reati di riciclaggio ed illecita intermediazione finanziaria, tratta di giovane donne , cessione di stupefacenti ,reati violenti nei confronti di aderenti ad altri culti o punitivi nei confronti di altri connazionali. L’associazione denominata “Supreme eiye confraternity (Sec)” o “Eiye”,era radicata in Nigeria, ma diffusa in molti Stati europei ed extraeuropei ed era equiparata per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali. L’operazione dei poliziotti della squadra mobile in collaborazione con quella di Ancona hanno accertato che le persone fermate sono organiche alla cellula locale (Nest) denominata “Pesha”, che ha una competenza geografica e territoriale dalla zona costiera della provincia di Teramo fino ad Ancona. Le indagini hanno permesso di accertare che la suddetta cellula territoriale degli “Eiye”, così come l’associazione mafiosa di cui costituisce una costola, si caratterizza per la segretezza del vincolo associativo, la ritualità dell’affiliazione, l’adozione di linguaggio e simbologia rigorosi, la violenza delle azioni.(Ren)