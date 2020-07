India: coronavirus, superati 28 mila decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da sette settimane Nuova Delhi ha registrato meno di mille nuovi casi (954), arrivando a 123.747, con 3.663 decessi. Nel Maharashtra, invece, da cinque giorni gli incrementi giornalieri sono superiori a ottomila unità, anche se il ministro statale della Sanità, Rajesh Tope, nega una trasmissione di comunità. Il Bihar sta emergendo come una nuova area di preoccupazione: il governo centrale ha inviato una squadra di tre membri per effettuare sopralluoghi nelle zone di contenimento e negli ospedali dedicati di Patna e Gaya. L’Andhra Pradesh ha superato la quota dei 50 mila casi. Picchi giornalieri sono stati registrati nel Karnataka (3.648), nel Gujarat (998) e nel Jammu e Kashmir (751). Nel Karnataka e nell’Andhra Pradesh la maggior parte dei casi, rispettivamente il 76 e il 71 per cento, è emersa nel mese di luglio. (segue) (Inn)