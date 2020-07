Ue: Bellanova, risultato di grande valore, ora spendere bene risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto a Bruxelles sul piano di aiuti europeo "è un risultato importante con cui si afferma l'idea di un'Europa solidale e inclusiva". Lo afferma il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, che ha commentato le notizie arrivate dal Consiglio europeo sottolineando che quanto ottenuto dal nostro paese in termini di risorse "per le grandi linee è un risultato di grande valore" mentre "per quel che riguarda il settore agricolo lo vedremo nelle prossime ore". Adesso però "non basta avere risorse ma bisogna spenderle bene: dobbiamo puntare a dare sostegno alle imprese", ha concluso. (Rin)