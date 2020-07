Romania: Iohannis, 80 miliardi di euro per progetti europei grazie ad accordo a Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania otterrà quasi 80 miliardi di euro per progetti europei grazie all’accordo raggiunto nella notte al Consiglio europeo per il Fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Lo ha confermato il presidente romeno, Klaus Iohannis, al termine della maratona negoziale chiarendo che le risorse saranno destinate alla costruzione di ospedali, scuole e per la ripresa economica. "Dopo discussioni e negoziati molto difficili, dopo quattro giorni e quattro notti di negoziati, abbiamo ottenuto un importo impressionante per la Romania, 79,9 miliardi di euro per progetti europei”, ha spiegato Iohannis. “Sono negoziati che ora ci consentono di passare alla fase successiva. Ovvero l’utilizzo di 80 miliardi di euro per ricostruire le infrastrutture della Romania, per costruire ospedali, scuole, modernizzare i grandi sistemi pubblici. È molto importante sapere che una parte significativa del denaro verrà utilizzata per la ripresa economica", ha dichiarato Iohannis a Bruxelles. (segue) (Rob)