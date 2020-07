Romania: Iohannis, 80 miliardi di euro per progetti europei grazie ad accordo a Consiglio Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato romeno ha aggiunto che il governo ha lavorato dall'inizio dell'anno per l'attuazione del piano per il Qfp 2021-2027. "Sarà completato il più presto possibile, in modo che saremo pronti per iniziare l'attuazione e, d'altra parte, abbiamo lavorato a lungo su un piano di risanamento nazionale, che sarà presentato alla Commissione europea, al fine di ricevere i fondi per la ripresa economica", ha affermato Iohannis che ha definito i finanziamenti garantiti alla Romania "un bel risultato". "È un giorno importante per la Romania, un giorno importante per il disegno europeo, e andremo oltre, perché questi soldi devono essere utilizzati per la ricostruzione della Romania", ha concluso il presidente romeno. (Rob)