Ue: Patuanelli, accordo storico, oggi c'è meno Unione europea è più Comunità

- Quanto avvenuto questa mattina all'alba a Bruxelles "è un fatto storico e non capisco chi cerca di trovare sempre il lato negativo". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a margine dell'assemblea dei presidente regionali e provinciali della Coldiretti in corso a Roma. "Grazie al presidente Conte, che ha fatto gli interessi degli italiani, abbiamo cambiato quel paradigma che voleva l'Europa come somma egoismi" ed oggi "c'è meno Unione e più Comunità europea". Anche grazie al lavoro del presidente Conte c'è stato "quel salto culturale per essere una comunità vera che guarda agli interessi comuni", ha aggiunto. (Rin)