Ue: premier croato Plenkovic, a Zagabria 22 miliardi dal Piano per la ripresa

- La Croazia ottiene 22 miliardi di euro grazie all'accordo raggiunto dai capi di Stato e di governo dell'Unione europea sul Piano per la ripresa. Lo ha dichiarato il premier croato, Andrej Plenkovic, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter al termine della maratona negoziale di 5 giorni a Bruxelles che ha portato ad un accordo per il Fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale (Qfp). "Portiamo in Croazia 22 miliardi di euro che sono un aiuto per una rapida ripresa economica e un ulteriore sviluppo del paese", ha scritto oggi Plenkovic su Twitter.(Beb)