Russia: imprenditore Prigozhin effettua una donazione a Navalnyj dopo annuncio chiusura Fbk

- In seguito all'annuncio da parte del noto oppositore russo Aleksej Navalnyj della chiusura della Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk), da lui creata quasi un decennio fa, l'imprenditore Evgenyj Prigozhin ha effettuato una donazione al noto attivista. Lo ha annunciato sul suo profilo del social network Vkontakte la società Concorde, controllata dall'imprenditore di San Pietroburgo, e responsabile secondo Navalnyj del tracollo finanziario dell'Fbk. Nel commento pubblicato sul suo sito web, l'attivista ha spiegato che la decisione è legata al caso di Moskovskij Shkolnik, una compagnia vicina a Prigozhin che ha chiesto un risarcimento di 88 milioni di rubli (circa un milione di euro al tasso di cambio attuale) a causa di alcuni contenuti diffamatori presentati dall'Fbk. "Evgenij (Prigozhin), dopo aver appreso della chiusura dell'Fbk a causa della mancanza di fondi, nonostante il fatto che sia in viaggio d'affari all'estero, ha disposto il trasferimento un milione di rubli dal suo account personale ad Aleksej Navalnyj, come donazione per un blogger in difficoltà", si legge sulla pagina del social network, dove sono pubblicate anche foto della ricevuta del bonifico. (segue) (Rum)