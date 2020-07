Cina: coronavirus, città di Urumqi fornisce test gratuiti per tutti i residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urumqi, capitale della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang, fornirà test Covid-19 gratuiti ai residenti che desiderano effettuarli, sulla scia di un recente focolaio di coronavirus nella regione. "I test gratuiti in tutta la città mirano a ridurre efficacemente il rischio di diffusione del virus", ha spiegato il gruppo di gestione anti-epidemia della città. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, tutti gli hotel in città forniranno soggiorni gratuiti, pasti, servizi di pick-up e test Covid-19 per persone al di fuori di Urumqi. La Commissione sanitaria comunale della città ha dichiarato che i test per coloro che sono sotto osservazione medica sono stati completati, mentre i test gratuiti in corso verranno gradualmente ampliati. (segue) (Cip)