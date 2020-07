Cina: coronavirus, città di Urumqi fornisce test gratuiti per tutti i residenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Punti di raccolta in ciascuno dei distretti della città sono stati istituiti e la comunità organizzerà le procedure per i residenti per ricevere test nei punti di campionamento designati. Con una popolazione di circa 3,5 milioni di persone, Urumqi ha riportato un totale di 53 infezioni confermate da Covid-19 e 55 casi asintomatici a partire sino ad oggi. Urumqi ha iniziato a testare gruppi chiave il 17 luglio, compresi quelli dei quartieri con casi positivi confermati, casi sospetti e asintomatici e i loro contatti stretti, nonché quelli con sintomi di febbre. I test in tutta la città vedranno la partecipazione di 25 istituti di test dell'acido nucleico, oltre 1.600 operatori sanitari, insieme a oltre 200 persone in dieci team di test dell'acido nucleico di dieci province e città organizzate dalla Commissione sanitaria nazionale. (Cip)