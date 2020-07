© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 21 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4103m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: giornata in prevalenza soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi in pianura; dal pomeriggio annuvolamenti irregolari sui rilievi con possibilità di brevi e locali acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, in sconfinamento sulle vicine pianure specie del cuneese. Clima caldo e un po' afoso con temperature diurne in pianura fino a 32-33°C. In Liguria venti deboli meridionali e mare poco mosso. (Rpi)