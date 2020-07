Russia: ministero Difesa, è pronto il primo vaccino contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vaccino russo contro il coronavirus è pronto: i risultati dei test sui volontari mostrano chiaramente lo sviluppo di una risposta immunitaria in seguito al trattamento. Lo ha annunciato il primo viceministro della Difesa della Federazione Russa, Ruslan Tsalikov. "Le valutazioni finali dei risultati dei test da parte dei nostri specialisti e scienziati del Centro nazionale di ricerca sono già state fatte. Tutti i volontari, senza eccezione, hanno sviluppato l'immunità dal coronavirus e non hanno mostrato sintomi negativi. Pertanto il primo vaccino di produzione domestica contro il coronavirus è pronto", ha affermato Tsalikov in intervista al quotidiano "Argomenty i Fakty". I test clinici sui volontari all'ospedale di Burdenko sono iniziati il 18 giugno. Il primo gruppo a ricevere il vaccino era composto da 18 persone. Al secondo gruppo è stato iniettato il farmaco pochi giorni dopo, quando i risultati dei primi studi clinici hanno consentito ulteriori ricerche. (Rum)