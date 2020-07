Ue: Macron, giornata storica per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una giornata storica per l'Europa. Lo ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, su Twitter dopo l'accordo raggiunto dai 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea sul fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro e sul Quadro finanziario pluriennale. "Un piano di rilancio massiccio è stato adottato: un prestito comune per rispondere alla crisi in modo solidale ed investire nel nostro futuro. Non l'avevamo mai fatto. La Francia ha portato avanti questa ambizione senza tregua!", ha scritto il capo dello Stato. "Con la Germania abbiamo reso il piano di rilancio possibile. Grazie al (cancelliere tedesco) Angela Merkel, (al presidente della Commissione europea) Ursula von der Leyen, (il presidente del Consiglio europeo) Charles Michel e all'insieme dei partner europei per aver condiviso questa ambizione. Dall'euro non avevamo visto un simile progresso", ha poi aggiunto Macron.(Frp)