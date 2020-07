Ue: Merkel, esito Consiglio europeo segnale importante della capacità di agire dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo sul fondo per la ripresa e sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il risultato del Consiglio europeo è “un segnale importante, anche oltre l'Europa”, della capacità di agire dell'Ue. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Angela Merkel durante la conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron nelle prime ore di oggi, al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, per Merkel la decisione di concedere maggiori sconti al gruppo degli Stati membri “frugali” è stata “dolorosa”, ma giustificata. La Germania non ha richiesto sconti più elevati per sé in quanto presidente di turno del Consiglio dell'Ue. (Geb)