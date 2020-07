Egitto: Al Azhar sostiene l'invio di truppe egiziane all'estero per difendere la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clero islamico di Al Azhar, il principale centro di formazione del mondo islamico sunnita, ha annunciato il proprio sostegno all'invio di truppe dell’Egitto all'estero per mantenere, difendere e proteggere la sicurezza nazionale e per respingere tutte le minacce esterne. Lo ha annunciato l'istituzione religiosa egiziana in una nota. Ciò accade poche ore dopo il via libera della Camera dei rappresentanti egiziana all'invio di truppe all'estero senza menzionare esattamente dove, anche se il riferimento è alla Libia poiché la decisione è arrivata pochi giorni dopo che i capi tribù libici hanno chiesto all'Egitto di intervenire nel paese vicino. Anche la Dar al Fatwa del Cairo, la massima autorità religiosa del paese, ha annunciato il suo sostegno all'invio di truppe all'estero, invitando gli egiziani a schierarsi e unirsi con le loro forze armate per difendere la patria contro tutte le minacce che affliggono la sicurezza nazionale egiziana e regionale. (segue) (Cae)