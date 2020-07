Egitto: Al Azhar sostiene l'invio di truppe egiziane all'estero per difendere la sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto ha votato ieri all'unanimità a favore dell'invio di truppe in compiti di combattimento all'estero per difendere la sicurezza nazionale egiziana contro "le milizie e i gruppi terroristici". Secondo il quotidiano online "Youm7", su un totale di 596 deputati, 510 erano presenti nella sessione riservata all'invio di truppe all'estero. Giorni fa, il presidente Abdel Fatah al Sisi aveva annunciato che l'Egitto sarebbe intervenuto direttamente in Libia su richiesta dei libici, previo via libera del Parlamento del Cairo. "Nel corso della storia, la azione egiziana ha sempre invocato pace, ma non accetta alcuna aggressione né rinuncia ai suoi diritti. (L’Egitto) è fortemente in grado di difendere sé stessi, i suoi interessi, i suoi fratelli e i suoi vicini da qualsiasi minaccia o pericolo", si legge nel testo approvato dalla Camera egiziana. "Le forze armate egiziane e la sua leadership hanno la licenza legale e costituzionale per determinare il tempo e il luogo di risposta contro queste minacce e pericoli", precisa il Parlamento. (segue) (Cae)