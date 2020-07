Egitto: Al Azhar sostiene l'invio di truppe all'estero per difendere la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clero islamico di Al Azhar, il principale centro di formazione del mondo islamico sunnita, ha annunciato il proprio sostegno all'invio di truppe dell’Egitto all'estero per mantenere, difendere e proteggere la sicurezza nazionale e per respingere tutte le minacce esterne. Lo ha annunciato l'istituzione religiosa egiziana in una nota. Ciò accade poche ore dopo il via libera della Camera dei rappresentanti egiziana all'invio di truppe all'estero senza menzionare esattamente dove, anche se il riferimento è alla Libia poiché la decisione è arrivata pochi giorni dopo che i capi tribù libici hanno chiesto all'Egitto di intervenire nel paese vicino. Anche la Dar al Fatwa del Cairo, la massima autorità religiosa del paese, ha annunciato il suo sostegno all'invio di truppe all'estero, invitando gli egiziani a schierarsi e unirsi con le loro forze armate per difendere la patria contro tutte le minacce che affliggono la sicurezza nazionale egiziana e regionale.La Camera dei rappresentanti dell’Egitto ha votato ieri all'unanimità a favore dell'invio di truppe in compiti di combattimento all'estero per difendere la sicurezza nazionale egiziana contro "le milizie e i gruppi terroristici". Secondo il quotidiano online "Youm7", su un totale di 596 deputati, 510 erano presenti nella sessione riservata all'invio di truppe all'estero. Giorni fa, il presidente Abdel Fatah al Sisi aveva annunciato che l'Egitto sarebbe intervenuto direttamente in Libia su richiesta dei libici, previo via libera del Parlamento del Cairo. "Nel corso della storia, la azione egiziana ha sempre invocato pace, ma non accetta alcuna aggressione né rinuncia ai suoi diritti. (L’Egitto) è fortemente in grado di difendere sé stessi, i suoi interessi, i suoi fratelli e i suoi vicini da qualsiasi minaccia o pericolo", si legge nel testo approvato dalla Camera egiziana. "Le forze armate egiziane e la sua leadership hanno la licenza legale e costituzionale per determinare il tempo e il luogo di risposta contro queste minacce e pericoli", precisa il Parlamento.Il testo garantisce al capo dello Stato la possibilità di inviare truppe in Libia allo scopo di difendere la sicurezza nazionale egiziana, in caso di attacco da parte delle forze alleate al Governo di accordo nazionale libico (Gna), l'organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto militarmente dalla Turchia, contro la città di Sirte e contro la base aerea di Jufra, controllate dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Giovedì 16 luglio Al Sisi è tornato a minacciare un intervento militare in Libia, affermando che il suo Paese potrebbe “cambiare rapidamente lo scenario militare se lo volesse. Abbiamo l'esercito più forte della regione. Tuttavia – ha aggiunto prudentemente – abbiamo bisogno dell'approvazione del nostro Parlamento prima di muoverci”. (Cae)