Ue: Renzi, governo europeista fa bene all’Italia, spendere bene i soldi

- "A Bruxelles un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro per l’Europa. Perdono i sovranisti: l’accordo dimostra che un governo europeista fa bene all’Italia. Adesso spendiamo bene questi soldi: lavoro, non sussidi. Crescita, non assistenzialismo. Infrastrutture, non ideologia". Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, su Twitter per commentare l'accordo raggiunto a Bruxelles sul bilancio dell'Unione europea e il Recovery fund. (Rin)