Ue: accordo su fondo ripresa garantisce all'Italia 209 miliardi, Conte rimarca questa "giornata storica"

- Un braccio di ferro durato quattro giorni che ha visto come principali antagonisti l’Italia e i Paesi Bassi e, nel mezzo, i vertici dell’Unione europea oltre a Francia e Germania, nel ruolo di mediatori. Quel che emerge dai lunghissimi quattro giorni di negoziato svoltisi fra i 27 capi di Stato e di governo a Bruxelles sono un Quadro finanziario pluriennale da 1.074 miliardi di euro e un fondo per la ripresa per rispondere all’emergenza provocata dal Covid-19 pari a 750 miliardi. Di queste risorse, all’Italia spetteranno circa 209 miliardi di euro: 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 miliardi sotto forma di prestiti. Rispetto alla proposta iniziale presentata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in base alla quale all’Italia sarebbero spettati 172,7 miliardi – 81,8 in sovvenzioni e 90,9 come prestiti –, quella attuale assegna all’Italia 36 miliardi di euro in più. Si tratta sicuramente di un risultato importante, come rimarcato dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di questa mattina. Conte ha sottolineato la durezza del negoziato con i cinque paesi frugali – Austria, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia –, ma ha anche affermato di non aver mai avuto dubbi sul fatto che si sarebbe giunti a un accordo. (segue) (Beb)