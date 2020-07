Ue: accordo su fondo ripresa garantisce all'Italia 209 miliardi, Conte rimarca questa "giornata storica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente von der Leyen ha commentato l’esito positivo dei lunghi negoziati culminati oggi in un'intesa. “Abbiamo ancora molto lavoro di fronte a noi, ma questa notte ha segnato un grande passo verso la ripresa” economica dell’eurozona, ha dichiarato von der Leyen nel corso di una conferenza stampa, dopo l’annuncio dell’accordo tra i capi di Stato e di governo dell’Ue. La presidente della Commissione Ue ha affermato che “quattro lunghi giorni e notti, e oltre 90 ore di negoziati” sono stati “fruttuosi”, dal momento che sono culminati in una intesa di principio sul piano di un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro. Von der Leyen ha aggiunto che il piano verrà ora sottoposto all’esame del Parlamento europeo per l’approvazione. Il bilancio discusso dai leader europei, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, “alimenterà l’European Green deal (il cambio di paradigma verso una crescita ecosostenibile), e accelererà la digitalizzazione dell’economia europea”. (segue) (Beb)