Ue: accordo su fondo ripresa garantisce all'Italia 209 miliardi, Conte rimarca questa "giornata storica" (4)

- L’Italia è soddisfatta del negoziato europeo sul piano per la ripresa: è un risultato “ambizioso che consentirà di affrontare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 con forza ed efficacia”, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina a Bruxelles. “È un momento storico per l’Europa e per l’Italia. La visione e la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate”, ha detto Conte. “Il piano è davvero consistente: 750 miliardi di euro, di cui il 28 per cento andranno all’Italia, una somma pari a 209 miliardi”, ha aggiunto il premier. “Abbiamo addirittura migliorato” la situazione a nostro favore “se consideriamo la proposta originaria della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: abbiamo conservato gli 81 miliardi di sussidi, e abbiamo notevolmente incrementato i prestiti da 91 a 127 miliardi”, ovvero ben 36 miliardi in più. Grazie all’accordo raggiunto oggi a Bruxelles c’è la possibilità di far ripartire l’Italia con forza: e ora di correre e intraprendere un percorso di crescita economica e di sviluppo sostenibile, ha aggiunto il premier. “Abbiamo la concreta possibilità di rendere l’Italia più verde, digitale, innovativa, di investire nella scuola, nell’università, nelle infrastrutture”, ha detto Conte. “Abbiamo ottenuto questo risultato, tutelando la dignità di questo paese e l’autonomia delle istituzioni comunitarie”, ha proseguito il premier, secondo cui sono stati “respinti tentativi insidiosi” di minare il progetto europeo, inserendo nel piano di ripresa “logiche di veto incrociati”. (segue) (Beb)