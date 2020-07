Ue: accordo su fondo ripresa garantisce all'Italia 209 miliardi, Conte rimarca questa "giornata storica" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio il rischio di veti, ovvero il negoziato sulla governance del fondo per la ripresa, è stato uno dei temi su cui Conte ha rimarcato il lavoro svolto in questi quattro giorni, affermando che non avrebbe mai concesso ad alcun paese il diritto di veto o intromissione sull’attuazione del piano di rilancio nazionale. “Non ho mai pensato che potesse saltare l’accordo sulla base dei problemi di governance. Avevamo una linea rossa che non avremmo mai lasciato che nessuno oltrepassasse: non avrei mai concesso ad alcun paese il diritto di veto o intromissione sull’attuazione del piano di rilancio nazionale”, ha detto Conte. “È giusto che ci sia un sistema di verifica che sia stato concepito sullo stato di avanzamento dei progetti. Ma era inaccettabile che un singolo paese potesse decidere sino al veto delle erogazioni dei fondi. Non l’avrei mai concesso, non l’ho concesso e sono soddisfatto del risultato raggiunto”, ha detto Conte. “C’è anche la possibilità con il freno d’emergenza, se c’è il sospetto che ci siano deviazioni significative, di portare la questione in casi eccezionali al Consiglio europeo, ma nessun paese può invadere le competenze della Commissione nella fase attuativa del piano”, ha detto il presidente del Consiglio. (segue) (Beb)