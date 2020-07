Ue: accordo su fondo ripresa garantisce all'Italia 209 miliardi, Conte rimarca questa "giornata storica" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza si è parlato anche del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) che Conte ha ribadito non essere un obiettivo dell’Italia, mentre il piano per la ripresa adottato oggi è dotato di strumenti di assoluto interesse. “La mia posizione sul Mes non è mai cambiata: non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è valutare qual è il quadro di finanza pubblica, e una volta definiti tutti gli strumenti a disposizione utilizzare quelli che sono nel migliore interesse dell’Italia”, ha detto Conte. “Il piano odierno di 209 miliardi di euro è nell’assoluto interesse dell’Italia: ci sono prestiti convenienti, con una maturità lunghissima. Spero che questo contribuirà a distrarre l’attenzione morbosa che c’è sul Mes”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Conte ha dedicato, infine, una battuta sulla task force operativa che si occuperà di selezionare i progetti meritevoli di ottenere dei fondi europei, una questione definita come una delle priorità del governo. “Dovrà partire al più presto”, ha detto Conte. “Noi abbiamo già lavorato al piano di rilancio ed elaborato dei progetti. Rimane un ultimo confronto con le opposizioni dopo di che avremo un quadro definito. Dovremo declinare la priorità dei progetti e selezionare quelli con prospettiva europea”, ha detto Conte. (Beb)