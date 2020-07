Ue: premier Sanchez, raggiunto un grande accordo per l'Europa e per la Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il raggiungimento dell'intesa sul piano di ripresa europeo da 750 miliardi di euro "è stato scritto una grande accordo per l'Europa e per la Spagna gettando le basi per una risposta alla crisi del Covid-19 senza dimenticare il domani". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, al termine del Consiglio europeo che ha approvato il piano da 750 miliardi di euro che prevede l'assegnazione alla Spagna di 140 miliardi di euro (pari all'11 per cento del Pil del Paese iberico), dei quali 72,7 in sovvenzioni e 67,8 in prestiti. Secondo Sanchez si tratta di una delle pagine più "brillanti" della storia dell'Ue, un vero e proprio "piano Marshall", con il quale "la Commissione europea si indebiterà per la prima volta per finanziare programmi", per permettere a tutti gli Stati membri di affrontare le pesanti conseguenze del coronavirus "senza dimenticare il domani". L'accordo, ha aggiunto, permetterà di mettere in campo le trasformazioni necessarie "per ottenere un'economia più resiliente, verde, digitale e inclusiva" e di porre l'Europa "in prima linea senza lasciare nessuno indietro". "Certo, avrei voluto avere 500 miliardi di sovvenzioni", ha evidenziato il primo ministro, "ma tra 390 miliardi e zero c'è un salto significativo", aggiungendo che per raggiungere un'intesa "tutti avremmo dovuto cedere perché l'unica linea rossa era quella di avere un accordo, che dà certezza, speranza e un orizzonte". Il lavoro che si è reso necessario per arrivare a tale accordo "è stato estenuante, ma ne è valsa la pensa", ha concluso il primo ministro spagnolo. (Beb)