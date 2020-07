Ue: Morra (M5s), grazie a Conte ora vigilare affinché mafie non prendano soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, commenta su Facebook l'accordo raggiunto a Bruxelles sul fondo per la ripresa e sul Quadro finanziario pluriennale: "Recovery Fund approvato. Leggo che 209 mld (81,4 in finanziamenti a fondo perduto, 127 e passa in prestiti a tasso bassissimo) potranno essere a disposizione del nostro paese, su un complesso di 750 mld stanziati. 36 miliardi più dei 173 che le prime bozze garantivano al nostro paese! È un buon inizio, un buon punto d'equilibrio", scrive. Morra poi aggiunge: "Comunque il migliore possibile date le forti resistenze opposte da alcuni paesi 'frugali'. E se questo risultato, comunque la si pensi, è stato ottenuto, il merito è soprattutto di chi ci ha creduto da sempre, Giuseppe Conte in primis", sottolinea. Ma avverte: "Ora comincia la sfida. E, da Presidente della commissione antimafia, mi batterò con la massima determinazione affinché le mafie siano il più possibile tenute lontane da questi soldi, che, al contrario, dovranno esser dirottati a chi è onesto e rifiuta logiche criminali. Forza, oggi 21 luglio inizia un'altra fase della storia europea", conclude. (Rin)