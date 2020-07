Germania: perché l'economia tedesca finora ha attraversato bene la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fortuna di un'emergenza sanitaria in ritardo rispetto agli altri paesi, “il buon punto di partenza” dell'economia, un governo capace di affrontare le crisi e delle istituzioni funzionanti. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, sono queste alcune delle ragioni per cui l'economia tedesca ha “finora” attraversato “bene” la crisi del coronavirus. In primo luogo, negli ultimi anni, la Germania ha sperimentato una delle fasi espansive più lunghe della sua storia. A tal riguardo, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha dichiarato: “Dopo dieci anni di crescita e solida attività economica, siamo stati in grado di sfruttare le opportunità per aiutare le nostre aziende in buona salute e ben posizionate a livello internazionale a sopravvivere alla crisi” del coronavirus. Inoltre, dopo la crisi finanziaria, la Germania è stata in grado di ridurre il proprio debito pubblico dall'80 al 60 percento grazie alla lunga ripresa. Come nota l'economista statunitense Kenneth Rogoff, il fatto che la Germania sia entrata nella crisi del coronavirus con un bilancio solido ha permesso al paese di dare “una risposta fiscale estremamente forte”. Vi è poi da considerare che la Germania è stata colpita relativamente tardi dalla crisi del coronavirus. Il governo federale ha potuto osservare gli sviluppi della pandemia di Sars-Cov2 in Italia settentrionale e ha quindi avuto tempo di elaborare una risposta efficace. “Ciò non è avvenuto in altri paesi, come Francia e Spagna", afferma Gabriel Felbermayr, direttore dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel. Grazie a una migliore gestione dell'emergenza sanitaria, la Germania ha potuto allentare in maniera relativamente rapida le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus, con conseguenze positive per l'economia. (segue) (Geb)