Germania: perché l'economia tedesca finora ha attraversato bene la crisi (2)

- Alla Germania e alla sua economia ha giovato anche avere un governo capace di rispondere rapidamente e con successo alla crisi. Il cancelliere Angela Merkel era già in carica durante la crisi finanziaria, così come il ministro delle Finanze Olaf Scholz, che allora era titolare del ministero del Lavoro e degli Affari sociali. Inoltre, Merkel e Scholz sono noti per un approccio concreto alla politica, “fondato sui fatti”, osserva “Handelsblatt”. Ciò è stato confermato dalla crisi del coronavirus, che vede il governo federale collaborare “come non mai” con scienziati ed esperti delle più diverse discipline. A tal riguardo, l'economista statunitense Robert Shiller afferma che “il grande successo della Germania” nel contrasto alla crisi si basa soprattutto sul “maggior rispetto dell'autorità scientifica e governativa”. Con effetti positivi sulla ripresa economica, il governo federale ha potuto approfittare dell'ampio consenso della popolazione e di un'efficace collaborazione tra Stato federale, Laender e comuni nella risposta alla crisi. (segue) (Geb)