Germania: perché l'economia tedesca finora ha attraversato bene la crisi (3)

- Tra le specialità della reazione della Germania all'emergenza coroanvirus, non deve essere sottovalutata la banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), che ha fornito e continua a erogare rapidamente aiuti e prestiti alle imprese. Vi è poi il regime tedesco della cassa integrazione, che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha recentemente elogiato come “regola aurea” tutti gli strumenti del mercato del lavoro in tempi di crisi. A rafforzare l'economia della Germania contro la crisi del coronavirus ha contribuito poi l'ordinamento federale del paese, poiché i Laender hanno potuto reagire in maniera rapida e autonoma all'emergenza sanitaria, senza dover attendere la risposta del governo centrale. Inoltre, “le regioni in Germania sono sia politicamente sia economicamente più forti che in molti altri paesi”, evidenzia Jim O'Neill, presidente del centro studi Chatham House di Londra. Infine, l'economia tedesca può sfruttare la sua stessa struttura per far fronte alla crisi, in particolare l'orientamento all'esportazione nonché le piccole e medie imprese che sperimentano periodicamente fluttuazioni Le catene di approvvigionamento internazionali si sono interrotte, ma non si sono spezzate. Inoltre, la domanda di beni di produzione tedesca continua ed è in lenta ripresa. Tuttavia, se la domanda globale dovesse rimanere debole a soffrine sarebbe il settore industriale della Germania, “tallone d'Achille” dell'economia del paese. (Geb)