Ue: Macron, piano di ripresa è un cambiamento storico per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa fondato sulla solidarietà europea è un cambiamento storico nella storia del continente e dell'eurozona. "È la prima volta che mettiamo in atto questa capacità di bilancio comune": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una videoconferenza rilasciata dopo che i 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo sul fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro e sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Senza Francia e Germania insieme "niente è possibile", ha detto Macron. "Sono convinto che questo piano, questo bilancio, hanno la natura di rispondere alle sfide sanitarie, economiche e sociali che sono oggi davanti a noi in ognuno dei nostri paesi", ha detto il presidente, spiegando di non avere "nessun sentimento di dispiacere in merito a questo accordo" nonostante la Francia abbia dovuto cedere su alcuni punti. "Stiamo strutturando una solidarietà comune, consolidare l'euro come una vera moneta internazionale", ha poi aggiunto il capo dello Stato. (Frp)