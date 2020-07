Usa-Cina: altre 11 aziende cinesi nella lista nera per gli abusi degli uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha iscritto alla propria lista nera altre 11 aziende cinesi implicate nelle violazioni dei dei diritti umani ai danni degli uiguri, la comunità turcofona musulmana concentrata nella regione cinese dello Xinjiang. Secondo il dipartimento, le aziende in questione si avvalgono del lavoro forzato degli uiguri e di altre minoranze musulmane in Cina. La maggior parte delle aziende opera nel settore tessile, e due sarebbero impegnati in programmi di profilazione genetica destinate a ulteriori misure di repressione delle minoranze musulmane in Cina. Le aziende iscritte alla lista nera del dipartimento del Commercio non possono acquistare forniture da aziende Usa senza il permesso esplicito del governo Usa. (Nys)