Ue: Michel, abbiamo raggiunto un accordo, l'Europa ce l'ha fatta

- L’Europa ce l’ha fatta. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha aperto i lavori della conferenza stampa organizzata al termine di quattro lunghissimi giorni di negoziato organizzati a Bruxelles per trovare un’intesa sul fondo per la ripresa e sul Quadro finanziario pluriennale. “Sono stati giorni difficili per i cittadini europei, ma quello che abbiamo raggiunto è un ottimo accordo, solido ed è quello giusto e che serve l’Europa”, ha detto Michel, secondo cui “abbiamo dimostrato unità, solidarietà e che tutti noi crediamo nel nostro futuro comune e questo significa che l’Ue è forte”. “Abbiamo negoziato sui fondi ma non si è parlato di soldi, ma di famiglie, lavoratori, del loro benessere”, ha aggiunto Michel, secondo cui l’accordo raggiunto “verrà visto come un momento di svolta nella storia dell’Europa, sarà la prima volta che il nostro bilancio sarà collegato agli obiettivi climatici, che lo stato di diritto diventa un criterio decisivo, e che tutti abbiamo deciso di rafforzare le nostre economie con un piano di rilancio”. (Beb)