Ue: Conte, l'Italia è soddisfatta, momento storico per noi e l'Europa

- L’Italia è soddisfatta del negoziato europeo sul piano per la ripresa: è un risultato “ambizioso che consentirà di affrontare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 con forza ed efficacia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dei quattro giorni di negoziato Ue. “È un momento storico per l’Europa e per l’Italia. La visione e la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate”, ha detto Conte. “Il piano è davvero consistente: 750 miliardi di euro, di cui il 28 per cento andranno all’Italia, una somma pari a 209 miliardi”, ha aggiunto il premier. “Abbiamo addirittura migliorato” la situazione a nostro favore “se consideriamo la proposta originaria della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: abbiamo conservato gli 81 miliardi di sussidi, e abbiamo notevolmente incrementato i prestiti da 91 a 127 miliardi”, ovvero ben 36 miliardi in più. (Beb)