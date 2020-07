Ue: Conte ringrazia il governo per il sostegno nel negoziato, "siamo una grande squadra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo una grande squadra: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso al termine dei negoziati a Bruxelles sul fondo per la ripresa europeo, ringraziando i ministri e tutti i membri del governo che lo hanno sostenuto in queste lunghe giornate di lavoro. “Ringrazio i ministri che mi hanno sostenuto e le forze di maggioranza che unite e compatte hanno sostenuto questo governo”, ha detto Conte. “Ringrazio anche l’opposizione, in particolare alcuni di loro che hanno compreso l’importanza storica della posta in gioco. E ringrazio anche tutti gli italiani, ho avvertito forte il sostegno di tutta la comunità nazionale, sono orgoglioso di essere italiano”, ha detto Conte. (Beb)