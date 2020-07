Ue: Conte, l'approvazione del fondo per la ripresa rafforza l'azione del governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è forte e l’approvazione del piano per la ripresa europeo ne rafforza l’azione. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dei quattro giorni di negoziato Ue. “Mi piace la novità dello strumento, che sia un intervento consistente e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Mi piace ancora di più che, non solo siano riusciti a confezionare un piano in grado di rilanciare l’Europa, ma che l’abbiamo fatto tenendo presenti delle priorità, favorendo la transizione energetica e digitale. Non abbiamo rinunciato a indirizzare la ripresa verso obiettivi politici che condividiamo”, ha detto Conte. “Abbiamo già predisposto un piano di rilancio, lo abbiamo condiviso con tutto il paese”, come visto durante gli Stati generali svoltisi a Villa Pamphili, ha aggiunto il premier. “Adesso abbiamo la necessità di metterci al lavoro da subito per quei progetti per chiedere e ottenere i finanziamenti europei”, ha detto Conte. (Beb)