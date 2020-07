Ue: Conte, Mes non è un obiettivo, mentre piano ripresa è di "assoluto interesse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) non è un obiettivo dell’Italia, mentre il piano per la ripresa adottato oggi è dotato di strumenti di assoluto interesse. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dei quattro giorni di negoziato Ue. “La mia posizione sul Mes non è mai cambiata: non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è valutare qual è il quadro di finanza pubblica, e una volta definiti tutti gli strumenti a disposizione utilizzare quelli che sono nel migliore interesse dell’Italia”, ha detto Conte. “Il piano odierno di 209 miliardi di euro è nell’assoluto interesse dell’Italia: ci sono prestiti convenienti, con una maturità lunghissima. Spero che questo contribuirà a distrarre l’attenzione morbosa che c’è sul Mes”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. (Beb)