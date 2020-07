Ue: Michel, accordo dimostra che Europa è forza in azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto dai leader europei per un bilancio comune e un fondo di rilancio post-coronavirus “invia un segnale concreto che l’Europa è una forza in azione”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, commentando l’intesa raggiunta a Bruxelles questa mattina, al culmine di quattro giorni di negoziati. “Sono stati giorni difficili per i cittadini europei, ma quello che abbiamo raggiunto è un ottimo accordo, solido ed è quello giusto e che serve l’Europa”, ha detto Michel, secondo cui “abbiamo dimostrato unità, solidarietà e che tutti noi crediamo nel nostro futuro comune e questo significa che l’Ue è forte”. “Abbiamo negoziato sui fondi ma non si è parlato di soldi, ma di famiglie, lavoratori, del loro benessere”, ha aggiunto Michel, secondo cui l’accordo raggiunto “verrà visto come un momento di svolta nella storia dell’Europa, sarà la prima volta che il nostro bilancio sarà collegato agli obiettivi climatici, che lo stato di diritto diventa un criterio decisivo, e che tutti abbiamo deciso di rafforzare le nostre economie con un piano di rilancio”. (Beb)