Indonesia: debito estero in aumento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero dell’Indonesia è aumentato nel mese di maggio, alimentato soprattutto dall’afflusso di capitali stranieri nel mercato obbligazionario di quel paese. Il governo indonesiano ha accelerato l’emissione di debito pubblico per far fronte alle ricadute della pandemia di coronavirus: il debito estero è conseguentemente aumentato a 404,7 miliardi di dollari a maggio, in aumento del 4,8 per cento su base annua, secondo i dati pubblicati lo scorso fine settimana da Bank Indonesia. Ad aprile l’aumento del debito estero era stato del 2,9 per cento su base annua. Il debito estero privato, che include anche le obbligazioni emesse dalle aziende di proprietà pubblica, è aumentato ad un ritmo superiore a quello governativo, sostenuto dalle emissioni obbligazionarie dei settori minerario, dei servizi finanziari e assicurativo, oltre a elettricità e gas. La banca centrale ha espresso un giudizio positivo sull’afflusso di capitali stranieri, che ha contribuito a contenere i costi di rifinanziamento del debito e a certificare un giudizio positivo degli investitori internazionali in merito alla posizione finanziaria dell’Indonesia. (segue) (Fim)