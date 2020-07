Corea del Sud: esportazioni in calo del 12,8 per cento nei primi 20 giorni di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono calate del 12,8 per cento su base annua nei primi 20 giorni di luglio. Lo attestano i dati pubblicati dall’autorità delle dogane sudcoreana nella giornata di oggi, 21 luglio. Le spedizioni in uscita sono ammontate complessivamente a 24,6 miliardi di dollari nei primi 20 giorni del mese; la media giornaliera delle esportazioni è calata del 7,1 per cento. Le esportazioni di chip di memoria, una delle principali voci dell’export sudcoreano, sono calate dell’1,7 per cento, mentre le esportazioni di automobili sono calate del 14 per cento cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. (segue) (Git)