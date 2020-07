Usa: indagata la coppia del Missouri che puntò armi contro manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coppia che aveva puntato una pistola e un fucile contro un gruppo di manifestanti, a St. Louis nel Missouri, durante le proteste antirazziste contro la polizia, è indagata dalla polizia. Patricia e Mark McCloskey sono accusati di uso illegale di armi da fuoco. "È illegale agitare le armi in modo minaccioso contro coloro che partecipano a proteste non violente, e anche se siamo fortunati che questa situazione non sia degenerata in forza letale, questo tipo di comportamento è inaccettabile a St. Louis", ha detto il procuratore distrettuale Kimberly Gardner in una dichiarazione, riportata dall'emittente "Cnn". Un avvocato della coppia ha espresso il suo disappunto per la decisione del giudice. Le accuse "sono scoraggianti perché credo inequivocabilmente che non sia stato commesso alcun crimine", ha detto Joel Schwartz in una dichiarazione. "Io, insieme ai miei clienti, sostengo il diritto del Primo Emendamento di ogni cittadino di far sentire la propria voce e la propria opinione", ha detto Schwartz. "Questo diritto, tuttavia, deve essere bilanciato con il Secondo Emendamento e la legge del Missouri, che dà diritto a ciascuno di noi di proteggere la nostra casa e la nostra famiglia da potenziali minacce", ha aggiunto. Mark McCloskey era uscito a piedi nudi, brandendo un’arma semiautomatica, accanto a sua moglie armata di pistola, intimando a circa 500 manifestanti di non avvicinarsi. Il video era stato ritwittato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (Nys)