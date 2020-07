Asia: borse in rialzo sulla scia dell’ottimismo per i negoziati europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali piazze d’affari asiatiche hanno aperto in rialzo la seduta di oggi, 21 luglio, sulla scia del cauto ottimismo proveniente da Bruxelles, dove i leader europei sono impegnati da cinque giorni a negoziare un nuovo bilancio comunitario e un fondo per la ripresa. L’indice giapponese Nikkei ha aperto in rialzo dello 0,6 per cento, mentre l’indice Msci dell’Asia-Pacifico ha guadagnato l’1,5 per cento, vicino ai massimi da quattro mesi a questa parte. A Wall Street i titoli tecnologici hanno compiuto un balzo ieri dopo diversi giorni di stagnazione, spingendo l’indice composito Nasdaq ad una chiusura record in rialzo del 2,51 per cento. L’S&P 500 ha toccato a sua volta i massimi da cinque mesi a questa parte. I leader europei paiono vicini ad una intesa su un fondo per la ripresa europea da 750 miliardi di euro: ottimismo è stato espresso nelle scorse ore anche dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michael. (Git)