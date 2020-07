Usa: Pelosi e Schumer chiedono briefing dell'Fbi al Congresso su minacce di influenza straniera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, e il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, oggi hanno chiesto un briefing dell'Fbi davanti al Congresso, dopo aver appreso di un'operazione di influenza straniera che avrebbe preso di mira i legislatori per "riciclare e amplificare la disinformazione al fine di influenzare l'attività del Congresso". Lo riporta il sito "Politico". Pelosi e Schumer non hanno fornito ulteriori dettagli sulla natura della minaccia del controspionaggio da loro descritta, ma i legislatori di entrambe le parti hanno avvertito per mesi che potenze straniere come la Russia sono intenzionate a interferire nel processo elettorale del 2020 negli Stati Uniti. L'Fbi si è rifiutato di commentare pubblicamente. I leader democratici avevano hanno chiesto il briefing "prima della pausa di agosto, alla prima occasione possibile".(Nys)