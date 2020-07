Coronavirus: Usa, 140.787 morti su 3.794.355 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 140.787 morti per Covid-19 su 3.794.355 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece quasi 14,6 milioni di contagi con oltre 608 mila morti. Sono 10.347 i nuovi casi di coronavirus registrati in Florida nelle ultime 24 ore, con 90 morti per Covid-19. Lo si apprende dai dati pubblicati dal dipartimento della Sanità statale. Si tratta del quinto giorno consecutivo in cui i contagi giornalieri si attestano sopra quota 10 mila. In totale, i casi positivi individuati nello Stato sono oltre 360 mila, con poco più di 5 mila decessi. (Nys)