- Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha chiesto una pausa dei lavori della plenaria in corso a Bruxelles per un numero limitato di "adeguamenti tecnici" alla sua proposta sul fondo per la ripresa. È quanto riferito dal portavoce di Michel, Barend Leyts, sul suo profilo Twitter. (Beb)