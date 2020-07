Usa: Trump twitta per la prima una foto mentre indossa la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha pubblicato per la prima volta su Twitter una fotografia di se stesso che indossa una mascherina, e ha descritto il gesto come un atto patriottico per frenare la pandemia del coronavirus. "Siamo uniti nel nostro sforzo di sconfiggere l'Invisibile Virus Cinese, e molte persone sostengono sia patriottico indossare una maschera quando non non è possibile il distanziamento sociale", ha twittato oggi pomeriggio Trump. "Non c'è nessuno più patriottico di me, il vostro presidente preferito", ha aggiunto. Il tweet rappresenta forse l'approvazione più esplicita di Trump per l'uso delle mascherine e segna un cambiamento rispetto al passato, durante la pandemia. Trump ha resistito infatti per mesi a indossare una mascherine in pubblico prima di indossarne una durante la visita in un ospedale, meno di due settimane fa. La foto twittata dal presidente oggi è stata scattata durante quel viaggio e mostra Trump che indossa una mascherina decorata con un sigillo presidenziale. (Nys)