Usa: undici aziende cinesi sanzionate per la violazione di diritti umani nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha impedito a undici nuove aziende cinesi di acquistare tecnologia e prodotti statunitensi senza una licenza speciale, affermando che le aziende sono state complici delle violazioni dei diritti umani nella campagna cinese contro le minoranze musulmane nella regione dello Xinjiang. Lo riporta il "New York Times". L'elenco delle aziende sanzionate include fornitori attuali e passati di importanti marchi internazionali come Apple, Ralph Lauren, Google, HP, Tommy Hilfiger e Hugo Boss. L'annuncio dell'amministrazione potrebbe accelerare gli sforzi di alcuni importanti marchi di abbigliamento e tecnologia per tagliare i legami con catene di fornitura situate nello Xinjiang. Diverse ong e fonti stampa hanno documentato una campagna di detenzioni di massa condotta dal governo cinese nello Xinjiang, in cui un milione o più di membri di gruppi musulmani e di altre minoranze sono stati collocati in grandi campi di internamento per aumentare la loro fedeltà al Partito comunista. La lista nera impedisce alle aziende statunitensi solo di vendere componenti o tecnologie ad aziende cinesi senza licenza, non di acquistare prodotti. In pratica, tuttavia, è improbabile che i grandi marchi internazionali continuino a fare affari con qualsiasi azienda che sia stata inserita in una lista governativa per lavoro forzato o altri abusi nello Xinjiang.(Nys)